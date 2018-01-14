«Осталось жить 10 минут»: очевидцы о тревоге в США

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«Осталось 10 минут жизни»: очевидцы о ракетной тревоге на Гавайях 

РИА Новости 14 января 2018
Фото: РИА Новости

В субботу на Гавайях было распространено сообщение, что в сторону штата летит баллистическая ракета, людей призвали как можно быстрее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога. Оповещение вызывало панику у местного населения. РИА Новости приводит свидетельства очевидцев.

Журналистка Сара Доншей, рассказала, что проснулась от сообщений испуганных родственников. "Моя семья была на северном побережье. Они прятались в гараже. Моя мать и сестра плакали. Ложная тревога, но многие люди потрясены", — пишет Доншей в Twitter.

Голливудский актёр Джим Керри назвал оповещение "сумасшедшим". "Я проснулся сегодня на Гавайях, и у меня осталось 10 минут жизни", — написал Керри в своем Twitter.

Местный депутат Мэттью Лопрести сказал, что принял сообщение всерьез и пришел в ужас, так как понимал, что его дом окажется в радиусе поражения ядерного заряда. "Мы спрятались в ванной вместе с детьми и молились. Я писал и звонил родным и близким, уговаривая их найти укрытие", — признался депутат.

Журналисты местного издания Star Advertiser пишут, что после оповещения движение на главном шоссе столицы Гавайев Гонолулу остановилось — водители покинули свои автомобили и поспешили спрятаться в тоннелях и под мостами.

​Опровержение ложного сообщения было отправлено лишь через 38 минут. Губернатор штата Дэвид Айдж принес извинения жителям и сообщил, что инцидент случился по вине одного из сотрудников ответственных служб, который "нажал не ту кнопку".

Айдж отметил, что этот человек сейчас "чувствует себя ужасно". Американские власти начали расследование, президент США Дональд выразил надежду, что ложные тревоги о ракетном нападении больше не повторятся.

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