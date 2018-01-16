США готовы расправиться с Турцией на территории Сирии

Напряженность в Сирии снова нарастает. Особенно горячо становится на севере страны, на границе с Турцией и Ираном и вдоль долины реки Евфрат. Антитеррористическая коалиция США объявила о планах создать там «силы безопасности границы» численностью около 30 тыс. военных на базе Сирийских демократических сил, которые состоят в основном из сирийских курдов.

Вашингтон уже подтвердил серьезность своих намерений, отправив сирийским курдам партию переносных зенитно-ракетных комплексов. Об этом сообщили во вторник арабские медиа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ пообещал "задушить эту армию, пока она не родилась». Одиозный политик предупредил, что готов в любой момент начать военную операцию на севере Сирии. И он тоже не шутит, считают опрошенные «Ридусом» эксперты.

Такие разные цели

«Все были уверены, что как только конфликт дойдет до прямого противостояния, до объявления о том, что Турция будет вводить войска, США откажутся от этой инициативы, что она обречена на провал. Но как мы видим, ситуация развивается все дальше, США вкладывают ресурсы, подтверждают свою готовность участвовать силовым образом в создании нового анклава курдов на севере Сирии», — говорит политолог Владимир Киреев.

Анкара восприняла заявления Вашингтона как намерение заняться консолидацией курдов путем формирования сначала единой курдской армии, потом полиции, потом, возможно, органов государственной власти. И вряд ли она ошибается. По сути США действительно собираются лепить национальную армию Сирийского Курдистана. Этим Вашингтон решает сразу несколько задач.

Курды являются одной из самых боеспособных частей в современной Сирии, и они уже продемонстрировали готовность бороться за свои интересы против любого противника, в том числе, против Дамаска и против Турции. И хотя курдские формированиями по большому счету не являются проамериканскими, интересы у них совпадают. В результате США имеют неплохие шансы получить мощный рычаг влияния на Турцию и Сирию.

Американцы наглядно продемонстрировали, что вовсе не собираются отказываться от своих намерений расчленить Сирию, разрушить ее государственную систему и свергнуть правительство Башара Асада. В целом все это укладывается в общий план хаотизации Ближнего Востока.

Но если американцы ставят цель объединить кантоны сирийских курдов, то турки, напротив, всеми силами пытаются развести их как можно дальше друг от друга, чтобы не дать сирийским курдам заявить о себе, как о части будущего общего великого Курдистана.

Возможно все

Вся стратегия Анкары в сирийском конфликте направлена на создание на севере Турции некой буферной зоны, которая обеспечивала бы безопасность турецких границ и турецкой территории от действия курдских военных отрядов, если бы они, допустим, захотели бы проявить солидарность с курдами турецкого Курдистана. Поэтому такие операции, как «Щит Евфрата» были направлены на то, чтобы не дать кантонам сирийских курдов соединиться.

«Турки вбили клинья между ними. И получилось, что крупные места сирийских курдов сейчас окружены территориями, которые фактически находятся под турецким контролем, — описывает диспозицию профессор МГУ им. М. В. Ломоносова доктор политических наук Андрей Манойло. — Если посмотреть на карту Сирии, можно заметить, что турки контролируют значительные территории на севере и в районе провинции Идлбиб. А вот между Идлибом и северными территориями находится как раз кантон Африн, который Эрдоган и собирается брать штурмом в самое ближайшее время. И, скорее всего, эту операцию он развернет, это не пустые угрозы».

По мнению эксперта, турецко-американские отношения уже ничем не испортить, потому что они находятся в нижней точке — практически на дне. Эрдоган и США сейчас даже не соперники, а заклятые враги, и у них прямое столкновение интересов на сирийском поле.

«Действия по формированию курдских сил направлены исключительно против Эрдогана. И для Эрдогана они несут существенную опасность, — рассуждает эксперт. — Поэтому американцы сейчас будут формировать армию из курдов под видом сил пограничной безопасности, а Эрдоган попытается нанести удар по наиболее крупным кантонам сирийских курдов, чтобы там не осталось боевиков, из которых можно было бы эту армию сформировать. Эрдоган заявил о том, что уничтожит эти силы, если они будут созданы, и это не популистское заявление, совершенно серьезное».

В. Киреев, в свою очередь, полагает, что Вашингтон готовит не просто бомбу замедленного действия, а плацдарм для прямого военного противостояния с Турцией. И Турция во главе с Эрдоганом готова заходить достаточно далеко.

«Они помогали туркоманам, напрямую входили на территорию, контролируемую курдскими подразделениями. Они готовы противостоять и курдам, и американцам. Мы видим, что на базе Инджерлик они практически заблокировали в свое время американских военных. Следующий шаг непредсказуем в силу особенностей характера и Трампа, и Эрдогана, и тех сил, которые стоят за ними в их собственных странах, но то, что это могут быть агрессивные действия вплоть до военного столкновения, предположить можно. Хотя многие считают, что это невероятно», — прогнозирует эксперт.

Самоустраниться или ввязаться в драку?

В достаточно сложном положении оказывается Россия. С одной стороны, мы поддерживаем доброжелательные отношения и с курдами, и с турками, по сути, не являясь союзником ни тех, ни других в прямом смысле слова. И это позволяет равно удалиться от всех игроков, заняв позицию некоего посредника, призывающего к миру и нормализации отношений. И России на данном этапе лучше не ввязываться в драку, сохраняя при этом связь со всеми участниками разрастающегося конфликта.

«Нам сейчас необходимо максимальное примирение в регионе при нашем участии в управлении местными вопросами», — отмечает В. Киреев.

Но укоренение США в Сирии российским интересам тоже противоречит. Российская сторона неоднократно заявляла, что у проамериканской коалиции не может быть "своего участка" в этой стране, поскольку она действует там без разрешения властей государства, то есть незаконно. Кроме того, саму Россию Вашингтон ставит на одну доску с Турцией и Ираном.

«Если конфликт перейдет в горячую фазу, мы все рано не сможем остаться в стороне. Если мы самоустранимся, то завтра, разрушив Турцию, они с территории Турции начнут разрушать Россию. Но при этом в значительно худших для нас условиях. Поэтому мы понимаем, что Турция нам не друг, у нас сейчас просто ситуативное партнерство, но это партнерство необходимо поддерживать», — констатирует политолог.

Москва внимательно следит за ситуацией в Сирии и ожидает от Соединенных Штатов "подробных разъяснений", заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. При этом он подчеркнул, что создание "сил безопасности границы" говорит о том, что США не заинтересованы в сохранении суверенитета и территориальной целостности Сирии.