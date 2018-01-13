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Защиту Крыма усилили
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Защиту Крыма усилили 

Рамблер 3 часа назад

В Севастополе состоялась церемония постановки ЗРК С-400 на боевое дежурство.

Как заявил командующий армией, генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» защитит не только Крым, но и значительную часть Краснодарского края, сообщает РИА Крым.

Он отметил, что ЗРК С-400 действует во всем диапазоне скоростей и высот вероятного противника —на высотах до 30 км ее максимальная дальность поражения составляет до 400 км.

«Система обладает высокой маневренностью — время на развертывание в боевое положение менее 5 минут», — сказал Севостьянов.

Зенитно-ракетная система большой и средней дальности способна вести огонь одновременно по 36 целям с наведением на них до 72 ракет.

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