Найдены ответственные за нападение на базу Хмеймим

В Сирии нашли ответственных за нападение на российскую базу Хмеймим

Ответственность за нападение на российскую военную базу Хмеймим в Сирии лежит на террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Об этом в среду, 10 января, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сирийское Минобороны и источник в российских военно-дипломатических кругах.

Отмечается, что именно эта группировка подчиняет себе районы, откуда была произведена атака — Идлиб и области, граничащие с Латакией.

«Эта группировка является ведущей в том районе и получает помощь от США. Другие бандформирования, будь то "Сирийская свободная армия", "Фейлак ар-Рахман" или еще какие-то, все они подчиняются "Джебхат ан-Нусре", — отметил руководитель отдела информации политического управления Минобороны Сирии, бригадный генерал Самир Сулейман.

Газета добавляет, что Москва тоже возлагает на боевиков этой группировки ответственность за нападение.

31 декабря на авиабазу Хмеймим было совершено нападение, в ходе которого погибли двое военнослужащих. Следующая атака произошла в ночь на 6 января — тогда боевики задействовали беспилотники.