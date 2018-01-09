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Китай готовит плацдарм для удара по Индии
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Китай готовит плацдарм для удара по Индии 

Ридус 3 часа назад
Фото: © hk01.com

Пекин намерен увеличить военное присутствие на Ближнем Востоке и построить вторую зарубежную военно-морскую базу в Пакистане, рядом со стратегически важным портом Гвадар, который является одной из основных частей плана Си Цзиньпина «Один пояс, один путь».

Как пишет газета South China Morning Post, это свидетельствует о планах по «китайской милитаризации» Индийского океана и Пакистана, который Китай в перспективе может использовать против Индии.

Летом 2017 года между Индией и Китаем возросла напряженность после инцидента на плато Доклам — территории, где сходятся их границы и Бутана. Индийские военные вытеснили китайских из Доклама после того, как китайцы начали прокладку через плато автомобильной дороге.

В конце августа стороны договорились о разведении войск на плато.

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