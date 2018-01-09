США рассекретили план ядерного удара по СССР

Практически сразу же после окончания Второй мировой войны США разработали план ядерного удара по СССР. Пентагон ничуть не смутило то обстоятельство, что речь идет о бомбардировке союзного государства, сыгравшего основную роль в победе над нацистской Германией.
Как сообщает британское издание Daily Star, этот план разрабатывался довольно тщательно. Рассекреченный документ, в котором о нем идет речь, датирован 15 сентября 1945 года и адресован генерал-майору Лесли Гровсу.
Согласно этой информации, в США скрупулезно подсчитали, что для уничтожения союзника понадобится 466 ядерных бомб. В качестве основных целей американские генералы выбрали 66 городов. Атомная бомбардировка должна была сломить волю СССР и его способность к сопротивлению.
Судя по всему, американских военных вдохновили недавние ядерные удары по Японии, в результате которых погибло около 220 000 человек.
"В конце Второй мировой войны США впервые применили революционную атомную бомбу. Только две такие бомбы были сброшены в Японию, и это оказалось впечатляюще успешным", — говорится в документе.
Любопытный нюанс: американские генералы пришли к выводу о том, что вообще-то для уничтожения основных городов Советского Союза хватит 204 бомб и еще 20 бомб необходимо для ликвидации военных баз. Однако, чтобы действовать наверняка, разработчики плана атомной бомбардировки приняли во внимание 48-процентный "коэффициент эффективности" и в итоге остановились на 466 бомбах.
Daily Star отмечает, что план атомной бомбардировки СССР были составлены за четыре года до того, как в 1949 году советские ученые успешно испытали собственную ядерную бомбу.
Между тем, по одной из версий, подобные планы на самом деле требовались лишь для дезинформации, поскольку в то время США попросту не обладали необходимым количеством ядерного оружия. В 1946 году у американских военных имелось только девять атомных бомб и 27 самолетов B-29, которые можно было использовать для их доставки.