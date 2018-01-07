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Самолет ВМС США засекли над Крымом
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Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / aceebee / Boeing P-8A Poseidon

Патрульный противолодочный самолет военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon провел оперативную разведку над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма, сообщает ресурс Mil Radar, отслеживающий перемещение военной авиации.

Согласно имеющимся данным, воздушное судно с бортовым номером 168432 вылетело в воскресенье с военной базы Сигонелла на Сицилии.

Первоначально самолет совершал полет в международном воздушном пространстве к югу от Одессы и западу от Евпатории, затем сделал несколько кругов в зоне к западу от Севастополя, после чего пролетел по направлению к Новороссийску и вернулся обратно.

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