В Минобороны рассказали о сорванной атаке боевиков

В Сирии 6 января сорвали атаку с применением беспилотников на базу Хмеймим

Система обеспечения безопасности сорвала попытку боевиков атаковать российские военные объекты в Сирии с помощью ударных беспилотников, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"Десять ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) приближались к российской авиабазе "Хмеймим" и еще три — к пункту МТО ВМФ России в городе Тартус", — говорится в сообщении.

Шесть воздушных целей российские подразделения радиоэлектронной борьбы взяли под свой контроль, перехватив внешнее управление. Из них три посадили на подконтрольную территорию вне базы, еще три при посадке сдетонировали от столкновения с землей.

Семь БПЛА удалось уничтожить с помощью штатных зенитно-ракетных пушечных комплексов "Панцирь-С" российских подразделений ПВО, несущих круглосуточное боевое дежурство.

Пострадавших или материального ущерба на российских военных объектах в Сирии после попытки атаки террористов нет.

Техническая экспертиза захваченных беспилотников показала, что террористы могут атаковать с дальности около 100 километров.