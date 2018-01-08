Ещё
В Минобороны рассказали о сорванной атаке боевиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сирии 6 января сорвали атаку с применением беспилотников на базу Хмеймим 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Минобороны РФ

Система обеспечения безопасности сорвала попытку боевиков атаковать российские военные объекты в Сирии с помощью ударных беспилотников, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"Десять ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) приближались к российской авиабазе "Хмеймим" и еще три — к пункту МТО ВМФ России в городе Тартус", — говорится в сообщении.

Шесть воздушных целей российские подразделения радиоэлектронной борьбы взяли под свой контроль, перехватив внешнее управление. Из них три посадили на подконтрольную территорию вне базы, еще три при посадке сдетонировали от столкновения с землей.

Семь БПЛА удалось уничтожить с помощью штатных зенитно-ракетных пушечных комплексов "Панцирь-С" российских подразделений ПВО, несущих круглосуточное боевое дежурство.

Пострадавших или материального ущерба на российских военных объектах в Сирии после попытки атаки террористов нет.

Техническая экспертиза захваченных беспилотников показала, что террористы могут атаковать с дальности около 100 километров.

РИА Новости: последние новости
Сирийская армия отразила крупную атаку боевиков в пригороде Дамаска В Эстонии обвинили Россию в подготовке "полномасштабной войны" против НАТО В Минобороны рассказали о технической оснащенности террористов в Сирии
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мотоциклист снял на видео смерть друга и свою собственную
Как изменилась страна за 17 лет президентства Путина
Для курильщиков ввели новые ограничения
Названа причина развода Самбурской с молодым актером
Опубликовано фото атаковавшего Хмеймим дрона
Видео
01:01
В Японии изгоняют злых духов
00:48
Мотоциклист снял на видео смерть друга и свою собственную
Происшествия
00:30
Собаки спасли потерявшихся детей
00:20
В Тюмени загорелся жилой дом
Пожары Происшествия
00:40
Житель Карелии в одних трусах полез спасать собаку
Происшествия
12:34
Ведущий CNN грубо прервал интервью с советником Трампа
США В мире
00:34
Появилось видео горящего у берегов Китая танкера
Происшествия Азия
03:13
Видео взрыва в Идлибе с гибелью 30 человек попало в сеть
Ближний Восток В мире
01:35
Упавшая с высоты гимнастка в Гомеле находится в больнице
Происшествия
01:00
Житель Массачусетса снял «замерзший» океан
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение