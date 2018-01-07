9-я рота: «вся гора была усеяна трупами»

30 лет назад состоялся бой 9-й роты и моджахедов за высоту 3234

30 лет назад советские десантники из 9-й роты победили многократно превосходивших их численно моджахедов в бою близ афгано-пакистанской границы за высоту 3234, состоявшемся в ходе войны в Афганистане. Позже на основании этих событий снял свой фильм Федор Бондарчук.

Когда ветераны-«афганцы» принимали участие в политических событиях 1990-х годов, их неизбежно сравнивали с декабристами. Сравнения эти всегда были не в пользу воинов-потомков. «Одни победили Наполеона, другие нахлебались унижений в горах», — говорили злые языки. Война в Афганистане действительно стала спорной страницей в истории российского военного дела. Однако и у нее были свои герои.

Благодаря фильму Федора Бондарчука многие узнали о подвиге 9-й роты 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка ВДВ СССР. Это подразделение отличилось в двух эпизодах кампании — в самом начале и почти что в конце.

27 декабря 1979 года рота принимала участие в знаменитом штурме дворца президента страны Хафизуллы Амина, который был убит (по другим данным, покончил с собой).

Инцидент положил начало военным действиям, растянувшимся более чем на девять лет и стоившим тысячам жизней молодых советских солдат и офицеров.

Новейшая военная история России знает два боя за высоту, уже ставших символом беспримерной храбрости и отваги. 29 февраля — 1 марта 2000 года состоялось легендарное сражение Второй чеченской войны между псковскими десантниками и многократно превосходящими их численно бандформированиями под руководством Хаттаба на высоте 776.

А на излете Афганской войны, 7 и 8 января 1988 года, состоялось легендарное сражение в зоне афгано-пакистанской границы, обессмертившее 9-ю роту. Когда сотни хорошо обученных и вооруженных моджахедов выдвинулись с целью овладения господствующей высотой 3234, которая стала бы ключом к стратегически важному округу города Хост, им противостояли лишь 39 «вэдэвэшников», выставленных во временное сторожевое охранение дороги Гардез — Хост в рамках операции «Магистраль» по снятию блокады.

Душманы же стремились забрать ключевую артерию под свой контроль.

По одной из версий, решение задачи по уничтожению советских солдат было доверено элитному диверсионно-истребительному отряду «Черный аист», предводителем которого, возможно, был сам Усама бин Ладен.

Бойцов отличало черное обмундирование с черно-желто-красными эмблемами на рукавах.

Это подтверждал сослуживец участников боя майор Андрей Проконич. Если верить ему, саудовцы во главе с бен Ладеном поддерживали афганских «духов».

Бой начался днем 7 января с минометных обстрелов советских позиций, усилившись с наступлением темноты — воспользовавшись плохой видимостью, нападавшие перешли в решительное наступление с нескольких направлений. Несмотря на внушительные потери в своих рядах, моджахеды не ослабляли натиск, стремясь любой ценой занять выгодную позицию.

Их атаки повторялись каждые несколько часов, и каждая следующая получалась все более ожесточенной.

Заключительная, уже 12-я по счету попытка была зафиксирована примерно в 3.00 утра 8 января, когда оборонявшиеся практически исчерпали запас боеприпасов и были готовы вызвать на себя огонь дружественной артиллерии.

Жертвовать собой, впрочем, не пришлось. В самый критический момент сражения на выручку 9-й роте с боями пробилось подкрепление, доставившее патроны и решительным огнем поддержавшее контратаку. Соотношение сил сразу же изменилось.

Почувствовав, что инициатива ушла из их рук и ход битвы складывается неблагоприятно, моджахеды отступили.

В экранизации Бондарчука бой пережил лишь один десантник. В реальности же безвозвратные потери подразделения составили шесть человек. Еще 28 получили ранения различной степени тяжести (в другом бою — на высоте 776 погибли 84 из 90 десантников).

Двое воинов 9-й роты, младший сержант Вячеслав Александров и рядовой Андрей Мельников, были посмертно удостоены звания Героя СССР.

«Мы не знали, что в суматохе вывода огромной армии нас просто забыли на этой дальней, никому уже не нужной высотке», — сообщает в эндшпиле киноленты тот самый единственный выживший по прозвищу Лютый.

Конечно, в реальной жизни такой сюжет не выглядит правдоподобным. О бое, который на самом деле состоялся задолго до возвращения армий домой, было осведомлено командование во главе с генерал-лейтенантом Борисом Громовым.

Доверенное ему проведение операции «Магистраль» было признано успешным: в том же 1988-м Громову вручили звезду Героя. Месяцы спустя он руководил выводом советских войск из Афганистана, что прошло без потерь и позитивно сказалось на старте его политической карьеры.

Хватает в фильме и других намеренных искажений. Так, у Бондарчука «духам» удалось застать десантников врасплох — те обильно отметили Новый год и во время нападения отсыпались с похмелья. Алкогольной теме в экранизации вообще уделено повышенное внимание.

Это в разные годы искренне возмущало ветеранов 9-й роты. Пьяницы не смогли бы бегать по горам с 40 кг за плечами, негодовали военные.

Началось все, опять же, не ранним утром, а ближе к вечеру…

«Перед Новым, 1988, годом нашей 9-й роте приказали занять высоту 3234, нужно было обеспечить прохождение нашей колонны, — рассказывал «Комсомольской правде» отставной сержант Владимир Щиголев. — В ночь на 8 января душманы начали забрасывать нас минами, потом пошли в атаку. Только отбились, через час нас опять накрывают минами — и следующая атака. И так двенадцать раз подряд! 12 атак за 12 часов…

Это были не просто душманы, а хорошо обученные наемники. Утром вся гора была усеяна их трупами.

Еще бы одна-две атаки, и конец, нас бы не было. Боеприпасов практически не осталось: все гранаты перекидали и даже камни бросали. Наших — и убитых, и раненых — мы стаскивали в одну кучу, не разбираясь. Помню, как под утро, в перерывах между атаками, мы, оставшиеся в живых пацаны, позавидовали мертвым. Им уже не было страшно, их уже не убьют и в плен не возьмут».

Другие участники боя вспоминали, что зимой в горах было не жарко, а, наоборот, очень холодно. Поэтому спали по трое — иначе велик был риск замерзнуть насмерть.

«Все атаки душманов, особенно та, что состоялась в 7 часов вечера, отличались какой-то животной, дикой жестокостью, — рассказывал «Звезде» военный историк, ветеран Афганской войны Виктор Воронцов. — Если первые две атаки сначала готовили — обстрел проводили, то третью совместили, что называется, одновременно обстреливали почти со всех сторон. Град был целый, а не дождь из пуль.

В конце концов, моджахеды поняли, где находятся позиции и дозорных, и пулеметов, и вообще практически всех солдат, и начали лупить из гранатометов так, что земля содрогалась.

Обстреливать начали уже из безоткатных орудий, а после снова начали пытаться взять, как говорится, голыми руками. В общем, ночь была не то что яростная — чудовищная. Тяжелый бой был. Яростный. Долбили по позициям так, как не долбили, наверное, немцы при штурме Сталинграда».