«Грузинский легион» покинул 54-ю бригаду ВСУ

«Грузинский легион» покинул бригаду ВСУ из-за «незаконных приказов»

Так называемый "Грузинский национальный легион", воющий на Донбассе в составе ВСУ, заявил о выходе из состава 54-й бригады из-за некомпетентности и незаконных действий ее командования. Об этом говорится в сообщении подразделения в Facebook.

"20 декабря 2017 года Грузинский Легион своим полным составом покинул 54 Бригаду из-за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им. О деталях операции, прошедшей 16 декабря 2017 года, при которой были ранены 11 бойцов Грузинского Легиона и 25 Батальона, мы обязательно сообщим на пресс конференции в ближайшие дни", — говорится в сообщении.

В "легионе" также заявляют, что командование бригады пыталось депортировать из военного госпиталя раненых грузинских бойцов, которые могли "рассказать правду о незаконных приказах" командира.

Кроме того, грузинские бойцы обвинили украинских командиров в том, что те отняли у них личные вещи, транспортные средства и амуницию, в том числе переданные волонтерами бронежилеты, каски и прицелы.

"Грузинский национальный легион" был основан в 2014 году для помощи украинским военным на Донбассе. В 2016 году подразделение, личный состав которого превышает 100 человек, вошло в состав 54-й механизированной бригады ВСУ. В истории Украины это первый случай, когда в состав вооруженных сил официально были приняты иностранцы.