Опубликовано фото поврежденного при обстреле самолета РФ

Опубликованы фото поврежденного при обстреле Хмеймима самолета

Военный корреспондент Роман Сапоньков показал фотографии бомбардировщика Су-24М с авиабазы Хмеймим, поврежденного в результате обстрела. Снимки он выложил в четверг, 4 января, на своей странице «ВКонтакте». На них обратил внимание Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности исламистов.

«Все же пострадала техника. Предварительно шесть Су-24, один Су-35С, один Ан-72, один Ан-30 разведчик, один Ми-8», — говорится в подписи.

Сапоньков уточнил, что два Су-24 и Су-35С удалось ввести в строй.

страница Романа Сапонькова во «ВКонтакте»

Как уточняет Directorate 4, у боевой машины разрушен правый цельноповоротный стабилизатор и осколком пробита гидросистема.