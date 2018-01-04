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Опубликовано фото поврежденного при обстреле самолета РФ
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Опубликованы фото поврежденного при обстреле Хмеймима самолета 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости

Военный корреспондент Роман Сапоньков показал фотографии бомбардировщика Су-24М с авиабазы Хмеймим, поврежденного в результате обстрела. Снимки он выложил в четверг, 4 января, на своей странице «ВКонтакте». На них обратил внимание Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности исламистов.

«Все же пострадала техника. Предварительно шесть Су-24, один Су-35С, один Ан-72, один Ан-30 разведчик, один Ми-8», — говорится в подписи.

Сапоньков уточнил, что два Су-24 и Су-35С удалось ввести в строй.

страница Романа Сапонькова во «ВКонтакте»

Как уточняет Directorate 4, у боевой машины разрушен правый цельноповоротный стабилизатор и осколком пробита гидросистема.

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