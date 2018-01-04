Ещё
Минобороны рассказало о мерах после обстрела базы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Охрану российской авиабазы Хмеймим в Сирии усилили 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru

Сирийские военные усилили охрану российской авиабазы Хмеймим после минометного обстрела 31 декабря. Об этом заявили в Минобороны России, слова представителей ведомства передает «Интерфакс».

«Сирийскими органами безопасности проводятся мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков, а также усилению режима охраны прилегающей к авиабазе территории», — пояснил собеседник агентства.

Источник РБК рассказал, что после обстрела зона вокруг Хмеймима была зачищена и расширена, и охранять ее теперь будут российские военные, а не сирийские.

3 января сообщалось, что 31 декабря на авиабазу Хмеймим было совершено нападение, в результате которого якобы уничтожены семь самолетов (четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный Ан-72). Впоследствии в Минобороны пояснили, что минометный обстрел действительно был, в ходе него погибли двое военнослужащих, однако самолеты не пострадали.

Ранее сообщалось об обстреле российской авиабазы 27 декабря. Тогда зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» перехватил две ракеты, запущенных боевиками из «Сирийской свободной армии».

Lenta.ru: последние новости
Опубликованы фото поврежденного при обстреле Хмеймима самолета Боевики напомнили российским военным о принадлежности Сочи Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жители Николаева массово заразились неизлечимой болезнью
Опубликовано фото поврежденного при обстреле самолета РФ
Доллар преодолел психологическую отметку к рублю
Нападение на базу РФ связали со спецназом США
«Как можно так жить?» Итальянец шокирован жизнью украинцев
Видео
00:56
В США загорелся автомобиль c фейерверками
Происшествия
03:37
Туристический автобус сгорел в центре Петербурга
Происшествия ДТП
00:36
Гонщика-призрака запечатлели на видео
В мире
01:04
Под Новосибирском десять человек погибли при пожаре
Происшествия
01:44
Самка гепарда родила рекордное число детенышей
В мире
00:00
Поезд снесло ураганом с рельсов в Швейцарии
Происшествия Катастрофы
00:00
Опубликовано видео с места крупного ДТП в ХМАО
Происшествия ДТП
00:46
Названа возможная причина ЧП на Сахалине
Происшествия Пожары
00:35
Спорткар Audi «поднял в воздух» Nissan
ДТП Происшествия
01:20
Украина испытала «Гром-2»
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение