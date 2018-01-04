Боевики напомнили российским военным о принадлежности Сочи

Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов, опубликовал фотографию ракеты, которую боевики из группировки «Вторая прибрежная бригада ССА [Свободная сирийская армия]», запустили по российской авиабазе Хмеймим.

На снаряде боевики оставили надпись на арабском: «Сочи ваш, а Хама наша».

Сам обстрел был произведен 27 декабря, атака была отбита при помощи зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». ЗРПК перехватили как минимум две ракеты, выпущенные джихадистами.

3 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои сообщила, что 31 декабря на авиабазу Хмеймим было совершено нападение, в результате которого уничтожены семь самолетов (четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный Ан-72). Однако официальных подтверждений эта информация пока не имеет.