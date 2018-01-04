Ещё
Боевики напомнили российским военным о принадлежности Сочи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Боевики напомнили российским военным о принадлежности Сочи 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов, опубликовал фотографию ракеты, которую боевики из группировки «Вторая прибрежная бригада ССА [Свободная сирийская армия]», запустили по российской авиабазе Хмеймим.

На снаряде боевики оставили надпись на арабском: «Сочи ваш, а Хама наша».

Сам обстрел был произведен 27 декабря, атака была отбита при помощи зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». ЗРПК перехватили как минимум две ракеты, выпущенные джихадистами.

3 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои сообщила, что 31 декабря на авиабазу Хмеймим было совершено нападение, в результате которого уничтожены семь самолетов (четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный Ан-72). Однако официальных подтверждений эта информация пока не имеет.

Lenta.ru: последние новости
Минобороны назвало фейком информацию об уничтожении семи самолетов в Сирии Климкин рассказал, зачем Киеву американское оружие Генсек НАТО назвал Россию самоуверенной и призвал с ней договариваться
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Туристический автобус сгорел в центре Петербурга
РФ предостерегла США в связи с ситуацией в Иране
Российские военные погибли при обстреле авиабазы Хмеймим
Взрыв военного городка на Чукотке показали на видео
Между Хельсинки и Таллином запустят российские экранопланы
Видео
00:56
В США загорелся автомобиль c фейерверками
Происшествия
03:37
Туристический автобус сгорел в центре Петербурга
Происшествия ДТП
00:36
Гонщика-призрака запечатлели на видео
В мире
01:04
Под Новосибирском десять человек погибли при пожаре
Происшествия
01:44
Самка гепарда родила рекордное число детенышей
В мире
00:00
Поезд снесло ураганом с рельсов в Швейцарии
Происшествия Катастрофы
00:00
Опубликовано видео с места крупного ДТП в ХМАО
Происшествия ДТП
00:46
Названа возможная причина ЧП на Сахалине
Происшествия Пожары
00:35
Спорткар Audi «поднял в воздух» Nissan
ДТП Происшествия
01:20
Украина испытала «Гром-2»
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение