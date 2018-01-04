Российский «Янтарь» нагнал страху на западных военных

Маневры российского гидрографического судна «Янтарь» у побережья Аргентины вызвали большое беспокойство у военных США и стран НАТО. По их мнению, этот корабль представляет серьезную опасность для жизненно важных подводных кабелей связи, сообщает Би-би-си.

«Янтарь», который в настоящее время помогает Аргентине в поисках пропавшей подводной лодки San Juan, исчезнувшей 15 ноября 2017 года, на Западе уже нарекли новым «шпионским оружием». Вероятно, такое впечатление создает богатая оснащенность этого океанографического исследовательского судна антеннами, оборудованием для наблюдения, а также целой флотилией пилотируемых и беспилотных глубоководных подводных аппаратов.

Британские военные выразили свое беспокойство по поводу возможного нарушения «Янтарем» важнейших подводных коммуникаций.

«Такие действия в отношении кабелей связи могут иметь катастрофические последствия», — заявил начальник оборонного штаба Великобритании, маршал авиации Стюарт Пич.

Британский эксперт в области российских вооружений Игорь Сутягин предположил, что «Янтарь» способен подключаться к волоконно-оптическим кабелям, которыми НАТО располагает на дне океана. Однако, по его словам, нет никаких доказательств того, что это уже было сделано.

«Трудно использовать оптические волокна — это просто свет внутри, а не электрические данные. Было бы проще обрезать кабель», — цитирует эксперта издание.

Он напомнил, что в 70-х, когда в разгаре была «холодная война», ВМС США потеряли контроль над подводной системой звукового наблюдения Sosus, которая отслеживала субмарины в Атлантике. Тогда американские военные пришли к выводу, что кабели перерезала советская подлодка. Тогда же они установили устройства для прослушивания на советских подводных кабелях в Охотском море, где базировались подводные лодки ВМФ СССР.

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Теперь на Западе подозревают, что «Янтарь» способен выполнять «шпионскую работу», используя глубоководные аппараты, располагающие устройствами, которые могут подключаться к сверхсекретным коммуникационным кабелям. В распоряжении «Янтаря» находятся небольшие подводные лодки «Русь» и «Консул», которые могут погружаться на глубину до шести тысяч метров.

«Янтарь» длиной 108 метров построен в Калининграде и введен в строй в 2015 году. Он является первым в серии под названием «Проект 22010». Экипаж судна составляет 60 человек.