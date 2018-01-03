В Германии разразился скандал с военными США

Премьер Бранденбурга отказался приветствовать американских военных

Жители Восточной Германии встречают военных из США с "нескрываемым антиамериканизмом", а премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке отказался приветствовать американские войска. Об этом сообщает немецкое издание Potsdamer Neuste Nachrichten.

Войдке заявил, что не собирается залезать на танк Abrams M1, когда военнослужащие из США прибудут в Бранденбург. Он также не захотел приветствовать американских солдат.

"Я не буду махать им рукой, стоя на улице", — сказал Войдке.

Он выразил уверенность, что "снующие туда-сюда танки" не принесут Германии пользы в долгосрочной перспективе.

Кроме того, политик заявил о необходимости продолжать диалог с Россией. По его мнению, Берлин должен нести историческую ответственность за поддержание хороших отношений с Москвой. Войдке отметил, что ФРГ и ГДР не смогли бы объединиться без согласия Советского Союза.

"Мы об этом слишком быстро забыли", — отметил премьер Бранденбурга.

Североатлантический альянс стремится перебросить дополнительный военный контингент в страны Восточной Европы ввиду усилившегося "страха перед новой агрессией Москвы", говорится в статье. Ранее НАТО уже разместила в Польше и странах Балтии 4000 военнослужащих.

Дополнительная переброска войск альянса будет осуществлять и через территорию Германии — сами немцы относятся к этому с открытым "скептицизмом", сообщает издание. Жителям Восточной Германии свойственен "нескрываемый глубоко укоренившийся антиамериканизм".