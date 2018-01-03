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НАТО сделало заявление о «холодной войне» с РФ
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НАТО не хочет новой «холодной войны» с Россией, заявил Столтенберг 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Россия стала более уверенной в себе, однако НАТО не хочет новой "холодной войны" и вступает за политический диалог с Москвой, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

"Мы должны учитывать тот факт, что мы имеем дело с более самоуверенной Россией. В то же время мы не хотим повторения "холодной войны" и гонки вооружений, а выступаем за политический диалог с Москвой, хоть он и не прост", — сказал Столтенберг.

Он также выразил надежду на увеличение числа контактов между Россией и НАТО и активизацию связей по военным каналам.

В то же время Столтенберг заявил, что мир становится более опасным и враждебным, однако вместе с ним, по словам генсека НАТО, развивается и становится сильнее и Североатлантический альянс.

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