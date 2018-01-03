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Украина испытала «Гром-2»
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В Сети появились первые кадры с новым украинским ракетным комплексом 

РИА Новости 5 часов назад

Украинские военные провели испытания двигателя ракет нового оперативно-тактического комплекса "Гром-2". Соответствующие кадры с испытанием опубликованы на YouTube-канале "Национальный промышленный портал".

Ракетный комплекс готов к проведению первых полевых испытаний, отмечает "112 Украина".

По информации телеканала, "Гром-2" разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 километров. При этом боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты, как сообщается, проектируется массой 480 килограммов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил об успешном испытании украинского ракетного комплекса "Ольха".

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