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Семь российских самолетов уничтожены в Сирии
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В Сирии уничтожены семь российских самолетов 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: РИА Новости

Боевики исламистских движений 31 декабря совершили нападение на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, уничтожив несколько самолетов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Об этом газете сообщили военно-дипломатические источники. По их словам, в результате минометного обстрела были уничтожены четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72. Также боевики уничтожили склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда.

Ранения могли получить более десяти военнослужащих. «Коммерсантъ» не указывает, могут ли среди раненых оказаться россияне. Министерство обороны России инцидент никак не прокомментировало.

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