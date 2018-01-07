Боевики вновь атаковали Хмеймим

В Сирии вечером 6 января вновь была атакована российская авиабаза Хмеймим. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов.

«Просирийские активисты сообщают, что российскими военными было сбито несколько атаковавших их дронов. О том, какой урон мог быть нанесен такой атакой, ничего не известно. БПЛА кустарного производства вооружаются не менее кустарными минами, но за счет массовости могут причинить ущерб технике, которая стоит под открытым небом», — сообщили авторы канала.

Также в сообщении Directorate 4 указывается, что на фоне обстрела базы была развернута информационная атака со стороны противостоящих правительству Сирии группировок. «Информационную атаку развернули пропагандисты различных идлибских банд. Они сходу придумали некое „Движение свободных алавитов“ и принялись перечислять „уничтоженную“ технику. Среди прочего фигурирует „поврежденная или уничтоженная“ установка С-400», — отмечают авторы Directorate 4.

Ранее в субботу возле авиабазы Хмеймим сирийскими военными был сбит беспилотный летательный аппарат боевиков. Беспилотник был устроен примитивно — деревянная рама, на которой клейкой лентой закреплен двигатель. Он нес две самодельные мины с пластиковым корпусом.

3 января сообщалось, что 31 декабря на авиабазу Хмеймим было совершено нападение, в результате которого якобы уничтожены семь самолетов. Впоследствии в Минобороны пояснили, что минометный обстрел действительно был, в ходе него погибли двое военнослужащих, однако самолеты не пострадали.