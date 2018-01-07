Ещё
Боевики вновь атаковали Хмеймим
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Боевики вновь атаковали Хмеймим 

Lenta.ru 4 минуты назад
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Сирии вечером 6 января вновь была атакована российская авиабаза Хмеймим. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов.

«Просирийские активисты сообщают, что российскими военными было сбито несколько атаковавших их дронов. О том, какой урон мог быть нанесен такой атакой, ничего не известно. БПЛА кустарного производства вооружаются не менее кустарными минами, но за счет массовости могут причинить ущерб технике, которая стоит под открытым небом», — сообщили авторы канала.

Также в сообщении Directorate 4 указывается, что на фоне обстрела базы была развернута информационная атака со стороны противостоящих правительству Сирии группировок. «Информационную атаку развернули пропагандисты различных идлибских банд. Они сходу придумали некое „Движение свободных алавитов“ и принялись перечислять „уничтоженную“ технику. Среди прочего фигурирует „поврежденная или уничтоженная“ установка С-400», — отмечают авторы Directorate 4.

Ранее в субботу возле авиабазы Хмеймим сирийскими военными был сбит беспилотный летательный аппарат боевиков. Беспилотник был устроен примитивно — деревянная рама, на которой клейкой лентой закреплен двигатель. Он нес две самодельные мины с пластиковым корпусом.

3 января сообщалось, что 31 декабря на авиабазу Хмеймим было совершено нападение, в результате которого якобы уничтожены семь самолетов. Впоследствии в Минобороны пояснили, что минометный обстрел действительно был, в ходе него погибли двое военнослужащих, однако самолеты не пострадали.

Lenta.ru: последние новости
«Грузинский легион» ВСУ отказался подчиняться приказам командования Боевики напомнили российским военным о принадлежности Сочи Названо атаковавшее российскую базу в Сирии оружие
 Ещё 81 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сирийские военные массово сдались боевикам
В России выросли пенсии
ВСУ раскрыли подробности о «Грузинском легионе»
Скончалась Нина Талызина
Скончался Владимир Юлов
Видео
00:34
Россиянин спас ребенка от акул
00:59
Страдающих ожирением ежей показали на видео
00:45
Сирийские военные массово сдались боевикам
Ближний Восток В мире
00:54
Панда обрадовалась первому снегу
В мире
00:43
Горящий самолет в аэропорту попал на видео
Происшествия
07:42
Грабитель запаниковал в запертом магазине
Происшествия
00:35
Собака покатала сама себя на санках
В мире
00:00
Замерзающих черепах спасают во Флориде
Происшествия
00:00
Лыжники застряли на подъемнике во время бури
Происшествия
00:00
Четыре ДТП подряд произошло на мосту в Москве
Происшествия ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение