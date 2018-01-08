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Сирийская армия разблокировала базу под Дамаском
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Сирийская армия прорвала окружение военной базы под Дамаском 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости

Правительственные войска Сирии разблокировали окруженную боевиками территорию военной базы бронетехники в городе Хараста в восточном пригороде Дамаска, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Сирийская армия разблокировала транспортное управление в пригороде Дамаска. Прорвав окружение, пехота и танки вошли на территорию управления" — сказал собеседник агентства.

По словам источника, правительственные войска также сумели вернуть контроль над мукомольными мельницами, расположенными рядом с военной базой бронетехники.

Отряды вооруженных радикальных группировок неоднократно предпринимали попытки захватить территорию базы бронетехники в Харасте. В ночь на 1 января радикалы вновь нарушили договоренности о прекращении огня в зоне деэскалации и перешли в наступление, сумев взять военную базу и отрезав все пути снабжения.

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