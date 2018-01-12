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США открестились от причастности к атаке на базу РФ в Сирии
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США открестились от причастности к атаке дронов на российскую базу в Сирии 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: REUTERS/Ministry of Defence of the Russian Federation

США не причастны к атаке беспилотников на российскую базу в Сирии. Об этом заявил представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи, запись выступления размещена на странице Пентагона в Twitter.

«Могу сказать определенно. США не были вовлечены в атаку дронами на российскую базу», — заявил он в ответ на прямой вопрос о возможной причастности американских сил к бомбардировке баз в Хмеймиме и Тартусе.

8 января российское Минобороны опубликовало фото сбитых беспилотников и заявило, что технические решения, использованные в дронах, «могли быть получены только от одной из стран», обладающих технологическими возможностями спутниковой навигации. В аппаратах, кроме того, обнаружены взрыватели иностранного производства.

В ночь на 6 января российские военные сбили 13 дронов террористов у авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Семь беспилотников были уничтожены комплексами «Панцирь-С», еще шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы.

Ответственность за нападение возложили на террористическую организацию «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), которая подчиняет себе районы, откуда была произведена атака — Идлиб и области, граничащие с Латакией

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