Мэттис заявил о «проблемах» в Сирии

Мэттис заявил о «проблемах» с разграничительной линией вдоль Евфрата в Сирии

Глава Пентагона Джеймс Мэттис рассказал о постоянной работе канала связи между российскими и американскими военными в Сирии.

Он заявил, что США признают «наличие разграничительной линии» вдоль Евфрата. По его словам, «она поддерживается».

«С этим возникали проблемы, но мы их решали день за днем, и канал связи между нами и российскими военными никогда не прекращал работу», — приводит его слова РИА «Новости».

Мэттис подчеркнул, что ни один из звонков американской стороны не остался без ответа. Он заверил, что военные США также всегда отвечают на звонки российских военных.

По словам главы Пентагона, «некоторые (боевики) сбежали».

«Очевидно, что они переместились в среднюю часть долины реки Евфрат. Мы сейчас уничтожаем там провозглашенный ими халифат, пытаясь спасти невинных людей», — сказал он.

В свою очередь, Госдеп призвал Москву «оказывать давление на режим Асада для выработки политического решения конфликта через Женевский процесс под эгидой ООН». Госдепартамент утверждает, что Асад «проводит варварские атаки» против собственного народа, прекращение которых, по заявлению США, должна гарантировать Москва.

Напомним, Вашингтон намерен увеличивать число американских дипломатов в подконтрольных им районах Сирии.