США поставят ракеты двум соседям России

ВВС США подписали с компанией Raytheon контракт на производство ракет класса «воздух-воздух». Они будут поставляться в 10 стран мира, в том числе в Польшу и Японию, сообщается в пресс-релизе Пентагона.

Соглашение на сумму 634,2 миллиона долларов подразумевает производство усовершенствованных ракет средней дальности AIM-120 AMRAAM. В дополнение к ним Raytheon поставит запчасти и телеметрическое оборудование.

Помимо Польши и Японии ракеты получат Южная Корея, Марокко, Индонезия, Румыния, Испания, Турция, Бахрейн и Катар. Контракт должен быть выполнен до 31 января 2020 года.

AIM-120 AMRAAM предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. На вооружении ВВС США эти ракеты состоят с 1991 года, также их эксплуатируют Великобритания, Германия, Италия, Греция, Финляндия, Норвегия и ряд других стран. Случаи боевого применения AIM-120 были зафиксированы в 1990-х годах в Ираке против истребителей-перехватчиков МиГ-23 и МиГ-25, а также в ходе военной операции НАТО в Югославии против МиГ-29.