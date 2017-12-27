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Появились подробности о реактивном беспилотнике РФ
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Появились подробности о реактивном беспилотнике РФ 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости

Новый перспективный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, над которым работает КБ им. Симонова, сможет развивать скорость 750-950 км/ч, сообщает RT со ссылкой на источник в ОПК.

Главным преимуществом нового реактивного беспилотника, создающегося в рамках программы государственного вооружения на 2018-2025 годы, станет защищенность систем управления и надежность каналов связи. Аппарат можно интегрировать в единую сеть обмена данными, чтобы пилоты могли использовать данные с беспилотника в режиме реального времени.

По основным характеристикам, таким как боевой радиус и максимальная скорость полета, БПЛА будет близок к истребителям четвертого поколения и дозвуковым штурмовикам.

Аппарат сможет беспрерывно проводить разведку в течение 48 часов, дальность его полета составит до 10 тысяч км.

Внешность нового разведчика эксперты называют «классической»: композитный корпус и пониженная радиолокационная заметность. Масса беспилотника в зависимости от нагрузки составит 4-5 тонн.

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