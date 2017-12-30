Украина заявила об уязвимости Крымского моста

Украинский генерал заявил об уязвимости Крымского моста для ракетных ударов

Строящийся Россией Керченский мост с военной точки зрения достаточно уязвим для ударов авиации, а также ракет наземного и морского базирования. С таким заявлением во время чата для издания "Главред" выступил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

Мост, по словам Романенко, "представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма". При этом, как подчеркнул Романенко, объект "с военной точки зрения является достаточно уязвимым для авиации, ракет наземного и морского базирования".

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019-го.

По словам руководителя экспертной группы "Крымский проект" Игоря Рябова, автомобильное движение по мосту может начаться раньше запланированного срока.