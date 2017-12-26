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Скончался Игорь Баранов
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Скончался Игорь Баранов 

Рамблер 4 часа назад
Фото: ТАСС

Генеральный конструктор атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами 949 «Антей» Игорь Баранов скончался в Петербурге на 86-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦКБ «Рубин».

Игорь Баранов работал в ЦКБ «Рубин» с 1955 и почти до последних дней, несмотря на тяжелую продолжительную болезнь. С 1977 года он занимал должность главного конструктора бюро, с 1994 — генерального конструктора.

Игорь Баранов возглавлял работы над проектами советских атомных подводных лодок с крылатыми ракетами (проект 675 и его модификации), а также проектами 949 и 949А. Курировал разработку проекта модернизации подлодок третьего поколения 949А «Антей».

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Всего по проектам Баранова было построено 11 подводных лодок 949А «Антей», сейчас в составе ВМФ России их осталось восемь.

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