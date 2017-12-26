Всю мощь ПВО России показали на видео

Минобороны РФ разместило на своем канале YouTube видеоролик, в котором собраны все зенитно-ракетные комплексы ПВО. Сюжет посвящен 102-й годовщине образования подразделений войсковой противовоздушной обороны.

В действии можно увидеть ракетные комплексы средней дальности "Бук-МЗ", а также зенитные комплексы малой дальности "Тор-М2". Захватывающе выглядят новейшие зенитные ракетные комплексы "Верба", которые установлены на автомобилях.

"В нынешнем году подразделениями войсковой ПВО Сухопутных войск проведено 85 тактических учений с боевой стрельбой, в которых приняли участие свыше 14 тысяч военнослужащих, задействовано более 3,5 тысяч единиц вооружения и военной техники", — говорится в сообщении военного ведомства.

В ходе тренировок было израсходовано свыше 700 зенитных управляемых ракет и более 14 тысяч выстрелов к артиллерийским комплексам.