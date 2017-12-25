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Япония «нацелилась» на боевые самолеты США
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СМИ: Япония может закупить в США боевые самолеты для своих вертолетоносцев 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Министерство обороны Японии изучает вопрос о закупке новейших американских боевых самолетов пятого поколения F-35B с возможностью короткого взлета и вертикальной посадки для оснащения своих вертолетоносцев. Это расценивается как мера противодействия Пекину, который, по мнению Токио, наращивает военную активность в прилегающих морях, сообщает в понедельник информационное агентство Kyodo.

Закупка F-35B фактически даст возможность Японии использовать свои вертолетоносцы как легкие авианосцы. В настоящее время Токио имеет два таких корабля класса "Идзумо" длиной 248 м. Планируется ввести в строй еще два.

Правительство Японии уже решило приобрести в США для своих ВВС более 40 многоцелевых и малозаметных для радаров боевых самолетов F-35А с обычной системой взлета и посадки. Машины модификации F-35B могут быть включены в эту партию или закуплены дополнительно. Помимо использования на легких авианосцах, боевые самолеты такого типа с коротким взлетным разгоном и вертикальной посадкой предполагается использовать для обороны отдаленных островов, где нет аэродромов с протяженными взлетно-посадочными полосами.

Фактическое получение авианосцев будет новым крупным шагом в отходе от политики отказа от наступательных вооружений, которой Токио придерживался весь период после Второй мировой войны. В рамках такого пересмотра своей стратегии правительство премьер-министра Синдзо Абэ намерено также закупить крылатые ракеты дальностью до 900 км, потенциально способные наносить удары по территории сопредельных стран.

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