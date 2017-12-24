Британские военные в Афганистане пожаловались на подарки

Британские военные в Афганистане остались недовольны подарками к Рождеству

Британские военные в Афганистане огорчены тем, что командование выделило лишь по одному фунту стерлингов на человека на празднование Рождества, в то время как военнослужащие из других стран смогли отметить праздник с большим размахом, пишет газета Sunday Times.

По информации газеты, контингенту из 500 британских военнослужащих выделили в общей сложности 500 фунтов для проведения праздничных мероприятий. Для сравнения их американские коллеги получили из Вашингтона сразу восемь новогодних елей, праздничные украшения, множество индеек для рождественского стола, подарки и копию нового фильма "Звездные войны" для совместного просмотра.

"Разница в американском и британском подходе ошеломляет. Как армия, у нас нет столько же денег, сколько у США, но даже датчане и монголы, похоже, делают больше (для своих военных)", — заявил один из расквартированных в Кабуле британских офицеров.

Другой военнослужащий заметил, что выделенных Лондоном средств "не хватит и на кофе". "Американцы присылают больше денег, чтобы кормить бездомных кошек в своей части", — добавил он.

Миссия НАТО "Решительная поддержка" находится в Афганистане с 1 января 2015 года. По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой.