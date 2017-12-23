Российские военные моряки открыли 11 островов 

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев рассказал, что российские военные моряки за несколько лет открыли 11 новых островов.
Российские военные моряки за последние годы открыли 11 новых островов в ходе различных экспедиций и походов.
«Доля современных морских средств навигации и океанографии увеличилась в два раза. В последние годы открыты 11 островов, 9 мысов, 6 проливов и 5 бухт», — приводит слова Королева «Интерфакс».
Королев подчеркнул, что впервые за долгое время российские военные моряки совершили кругосветные путешествия в 2014-16 годах.