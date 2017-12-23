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Российские военные моряки открыли 11 островов
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Российские военные моряки открыли 11 островов 

ТК «Звезда» 21 час назад
Фото: pixabay.com

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев рассказал, что российские военные моряки за несколько лет открыли 11 новых островов.

Российские военные моряки за последние годы открыли 11 новых островов в ходе различных экспедиций и походов.

«Доля современных морских средств навигации и океанографии увеличилась в два раза. В последние годы открыты 11 островов, 9 мысов, 6 проливов и 5 бухт», — приводит слова Королева «Интерфакс».

Королев подчеркнул, что впервые за долгое время российские военные моряки совершили кругосветные путешествия в 2014-16 годах.

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