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В Самаре прошла последняя проверка войск к Параду Победы
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В Самаре прошла последняя проверка войск к Параду Победы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: tvzvezda.ru
Всего в самарском параде примут участие около 1,8 тыс. военнослужащих и представителей других силовых ведомств.
В Самаре на площади Куйбышева прошла последняя проверка войск к Параду в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
По итогам первой части репетиции начальник Самарского гарнизона Центрального военного округа Герой России генерал-майор Рустам Мурадов дал оценку подразделениям.
«Несмотря на отдельные недостатки, считаю, что личный состав Самарского гарнизона и техника к параду готовы. Особо хочу отметить юнармейцев. Их ряды с каждым днем пополняются. Те, кто пройдет в парадных расчетах по площади им. Куйбышева, являются примером для своих товарищей», — заявил Мурадов.
Всего в самарском параде примут участие около 1,8 тыс. военнослужащих и представителей других силовых ведомств в составе 27 парадных коробок. Это подразделения танковых, ракетных, артиллерийских, мотострелковых, инженерных войск Центрального военного округа. Также в парадном строю будут представлены коробка офицеров управления 2-й общевойсковой армии, юнармейцев, представителей ФСИН, МЧС и МВД.
Впервые в параде примут участие четыре пикапа УАЗ «Патриот» с крупнокалиберными пулеметами «Корд», принятые на вооружение российской армии с учетом сирийского опыта, а также пять бронеавтомобилей «Тигр-М СпН». По площади также проедут четыре оперативно тактических ракетных комплекса ОТРК «Искандер-М» из ракетной бригады ЦВО, дислоцированной в Оренбургской области.
Всего в параде примут участие более 70 единиц военной и раритетной техники, среди них зенитные ракетные системы «С-300», самоходные гаубицы «Мста-С» и реактивные системы залпового огня «Ураган», танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А и легендарный танк Т-34 образца 1941 года.
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