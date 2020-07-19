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СМИ: правительство национального согласия Ливии передало двух задержанных россиян Турции 

ТАСС и ещё 1 44 минуты назад
Задержанных в Ливии россиян передали Турции
Фото: Reuters
Заседающее в Триполи правительство национального согласия (ПНС) Ливии передало Турции двух задержанных в 2019 году россиян — сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана. Об этом сообщает в воскресенье телеканал Al-Hadath со ссылкой на собственные источники.
По их данным, переданные турецкой стороне россияне прибыли в Стамбул в субботу. Никаких других подробностей телеканал не привел.
Шугалей и Суэйфан были задержаны в мае 2019 года в Ливии. Ранее Генпрокуратура властей в Триполи обвинила россиян по нескольким пунктам, в том числе во вмешательстве во внутренние дела и выборы Ливии, ведении в стране общественной работы без разрешения местных властей и органов безопасности. Кроме того, Генпрокуратура считала, что россияне ездили в места, которые им нельзя было посещать.
18 июля в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой указывалось, что Россия получила письменные заверения от ПНС в том, что вопрос с их освобождением будет решен в ближайшее время.
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Африка , Ближний Восток , В мире , Социология , Мария Захарова , МИД , Генпрокуратура РФ , Ливия , Турция
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