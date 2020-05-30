Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия объяснила появление «фальшивых миллиардов» в Ливии 

Майк Габриелян и ещё 1 30 мая 2020
Россия объяснила появление «фальшивых миллиардов» в Ливии
Фото: Reuters
Российский МИД уличил Госдеп в фейке о ливийских динарах на миллиард долларов. Дипломаты опубликовали заявление, в котором говорится, что конфискованные властями Мальты ливийские динары были напечатаны Гознаком по контракту с парламентом Ливии. Банкноты не были фальшивыми, как утверждал Госдепартамент США. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.
«Контракт на печать ливийских динаров был подписан в 2015 году между АО "Гознак" и главой Центрального банка Ливии, утвержденного Палатой депутатов (парламент) Ливии. Ливийской стороной была произведена необходимая предоплата. В рамках исполнения своих контрактных обязательств российская организация направила в адрес ЦБ в г. Тобруке груз с напечатанными ливийскими банкнотами», — сказано в заявлении.
Дипломаты отметили, что денежные средства необходимы для стабильного функционирования всей ливийской экономики. Утверждения Госдепартамента о «фальшивых» ливийских динарах, изготовленных российским Гознаком, являются несостоятельными.
«Фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления», — подытожили в российском дипломатическом ведомстве.
В МИД подчеркнули, что Россия последовательно выступает за политическое урегулирование ситуации в Ливии, диалог между конфликтующими сторонами и соблюдение принятых международных решений по ливийской проблеме.
Ранее «Рамблер» сообщал, что госдеп США заявил об изъятии на Мальте денег, напечатанных Россией для Ливии. Американцы заявили, что купюры якобы являются «контрафактом».
Видео дня. SpaceX впервые запустила ракету с астронавтами к МКС
Комментарии 651
Африка , МИД , Госдеп США , Центральный банк России , Ливия , Мальта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
Дочь Ефремова хочет жениться на девушке и уехать в Англию
Дочь Ефремова хочет жениться на девушке и уехать в Англию
Депутат раскрыл обстоятельства смерти начальника ГРУ
Депутат раскрыл обстоятельства смерти начальника ГРУ
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
В РФ ответили на обвинения Forbes по поводу «Мистралей»
В РФ ответили на обвинения Forbes по поводу «Мистралей»
Видео
Появилось видео шутки Илона Маска про батут
00:12
Появилось видео шутки Илона Маска про батут
В мире
Опубликовано видео зачистки Миннеаполиса
02:15
Опубликовано видео зачистки Миннеаполиса
Происшествия
Мужчина угрожал ножом в метро и попал на видео
00:47
Мужчина угрожал ножом в метро и попал на видео
Происшествия
«Бэтмен» появился в разгар протеста в Филадельфии и попал на видео
00:22
«Бэтмен» появился в разгар протеста в Филадельфии и попал на видео
Опубликовано видео сдерживания протестующих возле Белого дома
01:17
Опубликовано видео сдерживания протестующих возле Белого дома
Мужчина с ножом и пистолетом угрожал пассажирам метро и попал на видео
01:08
Мужчина с ножом и пистолетом угрожал пассажирам метро и попал на видео
Загоревшийся после посадки самолет в Казахстане попал на видео
00:45
Загоревшийся после посадки самолет в Казахстане попал на видео
Опубликовано видео контртеррористической операции в Ингушетии
01:00
Опубликовано видео контртеррористической операции в Ингушетии
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
00:58
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
01:09
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение