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СМИ: экс-президенту Судана аль-Баширу грозит смертная казнь 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Экс-президенту Судана грозит смертная казнь
Фото: Reuters
Находящемуся в заключении бывшему президенту Судана Омару аль-Баширу грозит смертный приговор за участие в военном перевороте 1989 года и свержении действовавшего тогда демократически избранного правительства страны во главе с Садыком аль-Махди. Об этом сообщил в понедельник южноафриканский информационный портал Independent Online со ссылкой на собственные источники в Судане.
Генеральный прокурор Судана Тадж Аль-Хибер сформировал комитет по расследованию военного путча 30 июня 1989 года, который привел к власти аль-Башира. Выводы комитета станут основой для судебного преследования военных и гражданских лиц по обвинению в подрыве конституционного строя Судана. "Если бывший президент будет признан виновным, то ему грозит либо смертный приговор, либо пожизненное заключение", — отмечает издание. Обвинение не имеет срока давности или каких-либо иных ограничений.
Правивший Суданом 30 лет аль-Башир был отстранен от власти военными в ходе переворота 11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в стране. После его ухода власть в стране взял в свои руки Военный совет. В сентябре в Судане появилось переходное правительство из кандидатов от оппозиции, а также Суверенный совет с участием военных и гражданских сил, которым предстоит в течение трех лет осуществить ряд коренных политических и экономических преобразований.
Судебный процесс против аль-Башира начался 19 августа. Ему предъявлены обвинения в коррупции, отмывании денег, незаконных финансовых махинациях и сделках с иностранными фондами, финансировании терроризма и подстрекательстве к убийству демонстрантов. Бывшему главе государства по этим обвинениям грозит более 10 лет тюремного заключения. Сейчас против аль-Башира, согласно южноафриканским СМИ, готовится новый процесс с обвинениями в антиконституционной деятельности.
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Теги:
Африка , В мире , Омар аль-Башир , Судан
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