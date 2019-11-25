Толпа напала на лагерь миротворцев ООН в Африке

Демонстранты пошли штурмом на лагерь миротворцев ООН неподалеку от города Бени в африканском Конго . Причиной стало недовольство их эффективностью, сообщает Yahoo News со ссылкой на репортера Agence France Presse.

Толпа протестующих атаковала один из двух лагерей миротворческой миссии в окрестностях города, несмотря на то, что местные силовики пытались разогнать их при помощи огнестрельного оружия. Несколько десятков местных жителей проникли в лагерь и устроили пожар. Миротворцы заблаговременно эвакуировались.

До того, как напасть на миротворцев, сборище из нескольких сотен демонстрантов бесчинствовало в центре города: они подожгли здание городской администрации и устроили столкновения с полицией. В результате погибли по меньшей мере двое полицейских и был убит как минимум один из протестующих.

К народным волнениям привело то, что миротворцы не помогают местному населению справиться с повстанцами-исламистами «Объединенных демократических сил» (ADF). Те днем ранее в очередной раз атаковали город и убили восьмерых гражданских. Представители армии Конго признали, что атака имела место, и что отбить ее не вышло.

Исламистская организация, которую правительство считает террористической, ведет свою деятельность на ее территории уже более 20 лет. Искоренить ее не удалось ни вооруженным силам, ни самому большому среди всех стран мира контингенту миротворцев ООН — в Конго он насчитывает около 16,5 тысяч военных и наблюдателей, 1,3 тысячи полицейских и более 4 тысяч гражданских. Миссия ООН в этой стране началась в 2010 году.

По данным некоммерческой организации Congo Research Group (CRG), с 5 ноября текущего года в районе города Бени из-за действий повстанцев погибли по меньшей мере 77 гражданских. 30 октября военные начали операцию против исламистов, целью которой было полностью очистить регион от вооруженных формирований. Она не увенчалась успехом.