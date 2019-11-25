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В Египте нашли набитый сокровищами древний тайник 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
В Египте нашли набитый сокровищами древний тайник
Фото: страница Egyptian Ministry of Antiquities в Facebook
Египетские археологи обнаружили древнюю сокровищницу с 75 деревянными и бронзовыми статуями и пятью мумиями льва, украшенными иероглифами. Артефакты были найдены в некрополе в Саккаре. Об этом сообщает издание Science Alert.
Исследователи также раскопали мумифицированных кошек, кобр, крокодилов и скарабеев. Статуи изображают священного быка Апис, мангустов, ибисов, соколов, древнеегипетского бога Анубиса в облике шакала, бога мира мертвых Осириса и богини войны Сехмет. Артефакты были изготовлены во время правления 26-й династии фараонов, в VII веке до нашей эры.
Сокровищница располагалась у подножия храма богини любви и плодородия Баст, чьим священным животным является кошка.
Ранее, в октябре, министерство по делам древностей Египта объявило, что в ходе археологических раскопок в южной части города Луксор были найдены 20 нетронутых деревянных саркофагов, в которых, скорее всего, находятся мумии. Гробы, украшенные надписями и цветными изображениями, находились в некрополе Асасиф, среди руин древнего города Западные Фивы.
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Теги:
Африка , Наука и техника , Египет
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