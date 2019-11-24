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Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке 

Lenta.ru + ещё 1 39 минут назад
Пассажирский самолет разбился в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает Reuters.
Инцидент произошел неподалеку от аэропорта города Гома на востоке страны (административный центр провинции Северное Киву). Самолет упал на жилой квартал. Судя по кадрам с места происшествия, появившимся в Twitter, после крушения начался пожар. По данным спасателей, из-под обломков уже извлекли тела 18 человек.
Сообщается, что воздушное судно рухнуло во время взлета. Оно принадлежало местной авиакомпании Busy Bee. По ее данным, на борту было 16 пассажиров и два члена экипажа. Погиб ли кто-то из находившихся на земле, не уточняется. Причина произошедшего пока неизвестна.
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Теги:
Африка , Видео , В мире , Происшествия , Гома , Конго
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