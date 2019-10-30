Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Судан начинает вывод своих войск из Йемена 

ТАСС 2 часа назад
Судан выводит войска из Йемена
Фото: РИА Новости
Судан начинает вывод своего воинского контингента из Йемена. Об этом сообщил в среду заместитель главы Суверенного совета (руководящий орган) страны Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти).
С сегодняшнего дня "начался отсчет времени по выводу суданских войск из Йемена", передал его слова телеканал Al Mayadeen.
До настоящего времени Дагало, который является командующим специальных сил быстрого развертывания, неоднократно выступал за вывод суданского контингента из Йемена, полагая, что пребывание суданских военных на йеменской территории наносит серьезный удар по престижу страны.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. К ней присоединились Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.
Уже в 2015 году Судан по просьбе Саудовской Аравии направил в Йемен первые части сухопутных войск для участия в наземной кампании, проводимой аравийской коалицией. Численность суданского контингента, находящегося на йеменской территории, составляет несколько тысяч военнослужащих.
Видео дня. Очаг разврата: «Презервативная» повергла в ужас горожан
ТАСС: последние новости
Власти Крыма заявили, что Египет заинтересован в поставках российского зерна через регион Власти Крыма заявили, что Египет заинтересован в поставках российского зерна через регион Премьер Эфиопии призвал народ страны сплотиться перед лицом кризиса Премьер Эфиопии призвал народ страны сплотиться перед лицом кризиса Сарадж заявил, что ЛНА атакует Триполи с целью захвата власти в стране Сарадж заявил, что ЛНА атакует Триполи с целью захвата власти в стране
Комментарии 
Теги:
Африка , Армия , В мире , Йемен , Судан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»335
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери6
Зеленского сравнили с персонажем сказки
Зеленского сравнили с персонажем сказки
Умерла заслуженная артистка Елена Гаудасинская
Умерла заслуженная артистка Елена Гаудасинская19
Генсек НАТО обратился к Киеву
Генсек НАТО обратился к Киеву63
Видео
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
01:36
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
В мире Украина
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
01:23
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
В мире Украина
Российского депутата избили железной трубой
04:49
Российского депутата избили железной трубой
Криминал Происшествия
Звезду «Убойной силы» вывели из самолета за дебош
00:36
Звезду «Убойной силы» вывели из самолета за дебош
Происшествия Статьи
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
25:25
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Шоу-бизнес Общество
НАТО окрестила Су-57 «Уголовником»
01:20
НАТО окрестила Су-57 «Уголовником»
Оружие Армия
Генсек НАТО обратился к Киеву
01:10
Генсек НАТО обратился к Киеву
В мире
Происки Фадеева: Наргиз объяснилась за «пьяный» концерт
01:27
Происки Фадеева: Наргиз объяснилась за «пьяный» концерт
Шоу-бизнес
Звезда «Идиота» устроила пьяный дебош в самолете
00:36
Звезда «Идиота» устроила пьяный дебош в самолете
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение