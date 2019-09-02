Bloomberg: президент Габона госпитализирован в Лондоне

Президент Габона Али бен Бонго Ондимба госпитализирован в одну из больниц Лондона. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

Это решение, по его данным, принято в связи с ухудшением здоровья 60-летнего главы государства.

Минувшей осенью президент Габона был госпитализирован в Эр-Рияде в связи с проблемами со здоровьем, причины которых официально не раскрывались. Согласно африканским СМИ, Бонго Ондимба мог перенести обширный инсульт. С тех пор он практически не появлялся на публике.

В понедельник в столице Габона Либревиле ожидалось заседание суда, в который был подан иск ряда организаций с требованием публичного медицинского освидетельствования президента и признания его неспособным по причине здоровья выполнять свои обязанности. Однако, как сообщает агентство France Presse, суд в понедельник отказался рассматривать данный иск.