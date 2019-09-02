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Bloomberg: президент Габона госпитализирован в Лондоне 

ТАСС + ещё 2 4 часа назад
Президент Габона госпитализирован в Лондоне
Фото: РИА Новости
Президент Габона Али бен Бонго Ондимба госпитализирован в одну из больниц Лондона. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.
Это решение, по его данным, принято в связи с ухудшением здоровья 60-летнего главы государства.
Минувшей осенью президент Габона был госпитализирован в Эр-Рияде в связи с проблемами со здоровьем, причины которых официально не раскрывались. Согласно африканским СМИ, Бонго Ондимба мог перенести обширный инсульт. С тех пор он практически не появлялся на публике.
В понедельник в столице Габона Либревиле ожидалось заседание суда, в который был подан иск ряда организаций с требованием публичного медицинского освидетельствования президента и признания его неспособным по причине здоровья выполнять свои обязанности. Однако, как сообщает агентство France Presse, суд в понедельник отказался рассматривать данный иск.
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Африка , В мире , Bloomberg , Габон
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