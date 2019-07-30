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Снайперы застрелили пять студентов 

Газета.Ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Martin Acosta/Reuters
Снайперы застрелили пять студентов и ранили еще несколько человек в ходе протестов в Судане, которые прошли 29 июля. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на источники.
Инцидент произошел в городе Эль-Обейд в штате Северный Кордофан. Неизвестные открыли огонь по активистам-студентам, которые выступали за то, чтобы в стране снизили цену на хлеб и горючее.
Позже начались акции в знак протеста против убийства студентов. По словам свидетелей, на улицы вышли сотни разгневанных демонстрантов.
Ранее сообщалось, что попытка госпереворота произошла в Судане.
Переворот в стране произошел 11 апреля. Суданского президента Омара аль-Башира отстранили от власти и поместили в тюрьму. Власть перешла в руки переходного военного совета, однако народные протесты до сих пор не утихают.
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Африка , Омар аль-Башир , Судан , Эль-Обейд
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