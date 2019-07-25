Умер президент Туниса

Умер президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси. Ему было 92 года. Об этом в Facebook сообщила президентская администрация.

«Сегодня утром в четверг, 25 июля 2019 года, в военной больнице в Тунисе скончался президент республики Аль-Баджи Гаид ас-Себси», — сказано в сообщении.

В июне 2019 года он попал в военный госпиталь из-за серьезных проблем со здоровьем. После появилась информация об его кончине, но сообщения тогда опровергли. В последнее время он неоднократно жаловался на здоровье и был несколько раз госпитализирован.

Незадолго до смерти лидер страны сообщил, что не станет принимать участие в ноябрьских выборах нового главы. Свое решение он объяснил тем, что страной должен управлять человек помоложе.