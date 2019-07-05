В Ливии арестовали двух россиян

Ливии арестовали двух граждан России за вмешательство в следующие президентские выборы в стране. Об этом сообщает Bloomberg.

Прокуратура временного правительства Ливии в Триполи сообщила, что задержанные пытались добиться встречи с Саифом аль-Исламом Каддафи — сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи . Ноутбуки и карты памяти, найденные у подозреваемых, показали, что они работали на компанию, которая «специализируется на оказании влияния на выборы в нескольких африканских государствах», включая Ливию.

ООН предлагало весной 2019 года провести всеобщие выборы в Ливии, однако точной даты проведения их не назначено до сих пор.

В Ливии в 2011 году началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.