Масло в огонь: в Ливию привезли зенитные ракеты и ПТУР «Малютка»

Seems a load of brand new Bulgarian MG-M1 machine guns, along with ammo, arrived for the GNA in #Libya, from foreign backers, possibly Turkey.



via @PetTheGreat1 pic.twitter.com/CfsvTFPVGS— Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) 18 мая 2019 г.

В войска находящегося в ливийской столице Правительства национального согласия продолжает прибывать иностранная помощь. Недавно сообщалось о доставке турецких бронеавтомобилей Kirpi II и Vuran. Кроме того, стало известно о пополнении арсеналов большой партией стрелкового оружия, противотанковых и противовоздушных средств.

Так, в известном Twitter-аккаунте Calibre Obscura появились фотографии, сделанные на военном складе. В объективы фотоаппарата попало большое количество 7,62-мм пулеметов MG-M1 болгарского производства, являющихся клонами советского ПКМ, и боеприпасов к ним. Предполагается, что все это имущество попало в "горячую точку" через Турцию.

По другим сообщениям, в Триполи для борьбы с боевыми самолетами и вертолетами фельдмаршала Хафтара переброшены переносные зенитные ракетные комплексы американского производства Stinger.

Для уничтожения танков и другой бронетехники предназначены управляемые ракеты "Малютка", известные также под натовским обозначением AT-3 Sagger. Вполне вероятно, что эти ПТУР были приобретены где-то в Восточной Европе. Во времена существования Варшавского договора они массово использовались союзниками бывшего Советского Союза. Сейчас происходит массовое избавление от этого наследства, в результате оно часто появляется в зонах различных военных конфликтов.