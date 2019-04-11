В госперевороте в Судане заметили американский след

Ранее президент страны был смещен со всех занимаемых постов и взят по стражу группой военнослужащих.

Госпереворот в Судане мог быть спровоцирован рядом внешних факторов. Такое мнение в интервью «Звезде» высказал доктор исторических наук, профессор кафедры истории стран Ближнего Востока СБГУ Анатолий Черепащук

«Пока сложно оценивать степень прямого воздействия американцев, но след, определенно, есть, потому что есть экономические санкции, которые фактически не были сняты и в значительной мере другие политические шаги в отношении этой страны, которые дестабилизировали прямо или косвенно ситуацию и в итоге мы имеем то, что имеем», — отметил Черепашук.

Вместе с тем эксперт полагает, что в настоящее время сложно оценивать, какая именно политическая группа заменит власть в стране, однако Судан может столкнуться с усилением внешнего давления на страну.

«Самым страшным сценарием может быть внешнее усиление противоречий внутри страны, которое может привести к дроблению, ведь все-таки Омар аль-Башир выполнил в свое время проведение плебисцита и народ проголосовал за выход Южного Судана, отделение, и это было сделано. Вот такие стратегические, скажем так, шаги он делал, но постоянное давление страны извне все-таки подтачивает, а оно было.