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В Судане произошел военный переворот 

Lenta.ru + ещё 8 4 часа назад
Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».
Уточняется, что военные решили снять со всех постов президента аль-Башира и разогнать правительство.
Президентский дворец окружен солдатами и бронетехникой. Также военные захватили государственное телевидение и радио Судана около 06:00 мск и прервали вещание. В настоящее время в эфире звучит патриотическая музыка.
Журналист «Голоса Америки» Харун Маруф в своем Twitter сообщает, что на улицах Хартума появились солдаты.
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Африка , Видео , В мире , Голос Америки , Судан
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