В Нигерии во время выборов задержали более 120 человек

Более 120 человек были задержаны во время президентских и парламентских выборов в Нигерии в связи с нарушениями при проведении голосования, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя правоохранительных органов Фрэнка Мба (Frank Mba).

По его словам, по всей стране во время выборов были задержаны по меньшей мере 128 человек по подозрению в правонарушениях при голосовании, среди которых торговля голосами, похищение урн для бюллетеней, голосование под чужим именем и злонамеренное нанесение ущерба. Также речь идет об особо тяжких преступлениях. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили 38 единиц различного оружия и взрывчатые вещества.

Как заявил Мба, будет проведено расследование всех случаев правонарушений, связанных с угрозой безопасности во время выборов.