Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Потерянный блокпост: террористы уничтожили танк и две БМП армии Египта 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Reuters
В результате внезапной атаки погибли 15 египетских военнослужащих. Судя по материалам, размещенным в Twitter, боевикам также удалось уничтожить основной боевой танк М60 американского производства и две боевые машины пехоты YPR-765. Кроме того, в распоряжение мятежников попало большое количество стрелкового оружия, реактивных гранатометов и боеприпасов к ним.
Танк вначале был захвачен, а потом уже подожжен. То же самое случилось и с одной из БМП.
Несмотря на то, что вооруженные силы АРЕ имеют в своем распоряжении современные американские М1А1 Abrams, на Синае они применяют устаревшие M60.
Если судить по изображениям, сгоревшая машина не была оборудована тепловизионным прицелом, об этом свидетельствует массивный инфракрасный прожектор, расположенный над стволом 105-мм орудия.
Разработанные в конце 50-х годов американские машины плохо приспособлены к контртеррористическим операциям и, соответственно, несут большие потери.
YPR-765 были созданы в 70-е годы в Нидерландах на базе американского бронетранспортера М113. Вооружение состоит из 25-мм пушки, 7,62-мм спаренного пулемета и ПТРК Milan. У этих БМП легкая противопульная броня.
Они могут вмещать 3 членов экипажа и 7 пехотинцев. Мощность двигателя — 264 л.с. Максимальная скорость по шоссе — 61 км/ч. Запас хода — 490 км. Боевой вес — 13 687 кг. На вооружении египетской армии имеется более 1000 таких машин.
Российская Газета: последние новости
Российский "Корнет" установили на канадско-эмиратский броневик Cougar Озвучивший десятки видеороликов ДАИШ боевик пойман в Сирии Россия вложит в строительство промзоны в Египте 12 млрд рублей
Комментарии
Африка , Армия , Войска , Оружие , Египет
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Новый «Сармат»: Чего ждать от послания Путина
Политика
Путин пообещал реальные изменения россиянам
Политика Общество
Удар по Лондону: Россия направила Британии ноту
В мире Европа
Новое «преступление» РФ и другие события дня
В мире
В подмосковной школе произошло ЧП
Происшествия Образование
Дагестанки сцепились из-за свадебного букета
Происшествия Общество
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Цена Союза: потрачены миллиарды, но результата нет
СНГ В мире
Умер Борис Яшин
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение