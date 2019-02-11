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В ЮАР из канализации достали новорожденную девочку 

Рамблер 11 февраля 2019
В ЮАР из канализации вытащили младенца. Местные жители, услышав крики ребенка, позвали на помощь спасателей. Операция по чудесному спасению новорожденной девочки длилась три часа, поскольку земля вокруг подземного канала оказалась слишком мягкой, и чтобы добраться до малышки, специалистам потребовалось укрепить ее. Жильцы соседних домов тоже приняли посильное участие, они принесли к месту раскопок доски и различные бытовые предметы. После спасения девочку направили в больницу. К счастью, по сообщениям медиков, новорожденная не получила серьезных травм — у нее обнаружили несколько ссадин и легкое переохлаждение. Родителей малышки пока найти не удалось, в полиции возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.
Африка , Видео , В мире , Происшествия , ЮАР
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