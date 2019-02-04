В Египте ликвидировали семерых экстремистов

По меньшей мере семь террористов были уничтожены в понедельник в ходе боестолкновений с сотрудниками МВД в Эль-Арише на севере Синайского полуострова, сообщило египетское агентство МЕНА.

По его информации, силы полиции провели спецоперацию в одном из районов Эль-Ариша после появления информации о том, что группа экстремистов готовит вооруженные нападения на ряд важных объектов в городе. В ходе спецоперации изъято огнестрельное оружие и три взрывных устройства.

Масштабная антитеррористическая операция "Синай" продолжается в Египте с февраля прошлого года, за это время уничтожены и задержаны сотни экстремистов.

В минувшую субботу вооруженные силы Египта уничтожили восемь боевиков в пустынной местности на западе страны.