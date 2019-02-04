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В Египте ликвидировали семерых экстремистов 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: Reuters
По меньшей мере семь террористов были уничтожены в понедельник в ходе боестолкновений с сотрудниками МВД в Эль-Арише на севере Синайского полуострова, сообщило египетское агентство МЕНА.
По его информации, силы полиции провели спецоперацию в одном из районов Эль-Ариша после появления информации о том, что группа экстремистов готовит вооруженные нападения на ряд важных объектов в городе. В ходе спецоперации изъято огнестрельное оружие и три взрывных устройства.
Масштабная антитеррористическая операция "Синай" продолжается в Египте с февраля прошлого года, за это время уничтожены и задержаны сотни экстремистов.
В минувшую субботу вооруженные силы Египта уничтожили восемь боевиков в пустынной местности на западе страны.
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Африка , Ближний Восток , В мире , МВД , Египет
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