Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Миротворцев ООН убили в Мали 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
«Голубые каски» миссии Организации Объединённых Наций убиты в результате боевых действий в Мали. Жертвами боевиков стали восемь миротворцев.
Перестрелка произошла в коммуне Агелк на севере страны. Кроме погибших ООН сообщает о множестве раненных. Пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы, сообщает официальная страница миссии на сайте Facebook.
Контингент располагается в Мали с апреля 2013 года. К октябрю 2018 численность миротворческих сил достигла 15 тысяч человек.
Ранее News.ru сообщал об авианалёте ВВС Израиля на сирийский аэропорт Дювали. ЦАХАЛ атаковала САР на четырёх истребителях F-16. Пилоты выпустили семь ракет. Ни один снаряд не смог «проскочить» мимо противовоздушной обороны Арабской Республики.
News.ru: последние новости
Боевики назвали теракт в Кении местью Трампу Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске Афганского губернатора хотели взорвать
Африка , В мире , Происшествия , ООН , ЦАХАЛ , Мали
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль предупредил Абэ216
«Панцири» и «Буки» отбили атаку израильских ракет351
«Я не думала, что это зайдет так далеко»113
Пленный украинский военный выдал планы Киева668
Дознавательнице из Уфы отказали в карьере адвоката12
Видео
00:52
«На Западе латышей не ждут»: Паулс о надеждах на Россию
Шоу-бизнес Статьи
00:30
В Москву придут аномальные морозы
Погода Новости Москвы
01:55
В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома
Происшествия
03:33
Кремль предупредил Абэ
Политика Азия
02:35
«Я не думала, что это зайдет так далеко»
Происшествия Статьи
01:00
Внедорожник с людьми рухнул с третьего этажа парковки
Происшествия
00:48
«Панцири» и «Буки» отбили атаку израильских ракет
Армия Ближний Восток
00:10
В Куршавеле произошел пожар, есть погибшие
Происшествия Катастрофы
00:42
Отдавший России Т-34 Лаос получил «Белых орлов»
Армия Оружие
04:00
Режиссёра фильма о блокаде Ленинграда вызвали на допрос
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение