Миротворцев ООН убили в Мали

Перестрелка произошла в коммуне Агелк на севере страны. Кроме погибших ООН сообщает о множестве раненных. Пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы, сообщает официальная страница миссии на сайте Facebook.

Контингент располагается в Мали с апреля 2013 года. К октябрю 2018 численность миротворческих сил достигла 15 тысяч человек.